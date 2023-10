MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Momento difficile per Francesco Di Mariano. L’esterno del Palermo ha riportato un nuovo infortunio che lo costringerà a stare fuori almeno due/tre settimane.

Di Mariano ha riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra e il Palermo conta di recuperarlo prima della prossima sosta per le nazionali. Il palermitano sta patendo il post-operazione: sono diversi i problemi muscolari che lo affliggono sin dal ritiro in Trentino.

Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa, ha così commentato l’infortunio di Di Mariano: “Ha svolto tutta la seduta d’allenamento di ieri (giorno 21 ottobre, ndr.), poi ha avuto un risentimento. Ha fatto gli esami che hanno certificato una lesione. Non è disponibile per la gara con lo Spezia, lo vogliamo recuperare prima della prossima sosta. Il ragazzo dopo l’operazione al menisco sta compensando, qualche problema c’è stato, poi speriamo che trovi continuità. Abbiamo grande fiducia in lui, ha fatto bene quando ha giocato“.

