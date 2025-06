Di Marzio – “Palermo, accordo con il Pisa per liberare Pippo Inzaghi”

Anche gli ultimi dettagli sono stati limati. La notizia, che era nell’aria da giorni, trova conferma anche da Gianluca Di Marzio: il Palermo ha trovato l’accordo col Pisa per liberare Filippo Inzaghi.

La chiusura ufficiale è attesa per domani, mercoledì 11 giugno, quando l’allenatore definirà la separazione e si preparerà a raggiungere la Sicilia. Dopo aver centrato la promozione in Serie A con il Pisa, Inzaghi ha scelto di restare in Serie B, rinunciando a un’immediata esperienza nella massima categoria per sposare il progetto del Palermo.

L’obiettivo è chiaro: riportare i rosanero in Serie A. La trattativa aveva subito un rallentamento a causa della scelta di Vignato di restare a Pisa, ma le parti hanno rapidamente superato l’impasse. Il contratto di Inzaghi al Palermo sarà biennale, il tecnico guadagnerà qualcosa in più di quanto prendeva a Pisa, ci sarà un opzione per il terzo anno e la predisposizione di qualche bonus.





