Serie C, le date ufficiali della nuova stagione 2025/26

La Lega Pro ha ufficializzato le date della stagione 2025/26 di Serie C. Il campionato prenderà il via nello stesso weekend di Serie A e Serie B, con conclusione prevista per fine aprile. I turni settimanali devono ancora essere definiti, mentre è confermata un’unica pausa nel periodo natalizio. È stata inoltre stabilita la data del primo turno preliminare di Coppa Italia Serie C.

La nota della Lega Pro

Si rendono note le date relative alle sottoindicate competizioni:

CAMPIONATO SERIE C





Inizio: DOMENICA 24 AGOSTO 2025

Sosta: DOMENICA 28 DICEMBRE 2025

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Termine: DOMENICA 26 APRILE 2026

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 17 AGOSTO 2025