Serie B, playout a rischio rinvio: accolta la richiesta della Salernitana

Le date dei playout di Serie B potrebbero subire un nuovo slittamento. Dopo aver ufficializzato il 15 e il 20 giugno come giorni previsti per disputare gli spareggi salvezza – senza specificare le squadre coinvolte – a rimettere tutto in discussione è l’accoglimento da parte del Tribunale Federale Nazionale della richiesta cautelare presentata dalla Salernitana.

Il club campano chiede la sospensione dei playout o, in alternativa, l’allargamento del campionato a 21 squadre. Il ricorso sarà discusso d’urgenza il 13 giugno, appena due giorni prima dell’eventuale gara d’andata. La Salernitana ha impugnato due comunicati ufficiali della Lega B: quello che annunciava il rinvio degli spareggi e quello del 18 maggio 2025, in cui venivano stabilite le nuove date e orari.

Il ricorso verrà esaminato in una prima udienza cautelare e, in caso di esito favorevole, i playout potrebbero essere rinviati ancora. Per ora, le date del 15 e del 20 giugno restano fissate, ma resta incerto l’accoppiamento tra Sampdoria e Salernitana, non ancora ufficializzato.





