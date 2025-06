Il Manchester City non si ferma, arriva anche Cherki: 150 milioni già spesi sul mercato

Il Manchester City continua a spendere sul mercato: il club principe di City Group ha ufficializzato l’acquisto di Cherki, talentuoso trequartista francese prelevato dal Lione per 34 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro).

Per i Citizens si tratta del terzo acquisto in pochissimi giorni: il Manchester ha anche ufficializzato l’arrivo di Rayan Ait-Nouri per 31 milioni di sterline e presto ufficializzerà l’acquisto di Reijnders per 75 milioni di euro.

Uno sforzo non da poco dopo una stagione fallimentare dove il Manchester City non ha mai lottato per la Premier League ed è uscito abbastanza presto per la Champions League. Sul mercato sono già stati spesi 150 milioni di euro.





IL COMUNICATO

Manchester City have completed the signing of Rayan Cherki from Lyon. The 21-year-old attacking midfielder has put pen to paper on a five-year deal, which keeps him at the Etihad Stadium until the summer of 2030.