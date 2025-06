Catania, in arrivo Pelligra: focus su budget, dirigenti e Torre del Grifo

Ross Pelligra, presidente del Catania, è atteso in settimana in città. Il presidente del club etneo dovrebbe arrivare insieme a David Tucker, membro del consiglio d’amministrazione rossazzurro.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, Pelligra darà delle linee guida per quanto riguarda la campagna acquisti estiva: l’intenzione del presidente è quella di inserire sei o sette elementi che vadano a costruire il nuovo zoccolo duro della squadra, senza però stravolgere l’attuale rosa. L’attenzione è rivolta anche agli aspetti dirigenziali: prende quota l’ipotesi di una promozione interna per Ivano Pastore nel ruolo di direttore sportivo. E poi c’è il capitolo Torre del Grifo.

Pelligra è in attesa della data fissata dal Tribunale di Catania per l’asta pubblica al rialzo, dalla quale si capirà se l’offerta da 4 milioni e 50mila euro sarà sufficiente per ottenere la struttura, oppure se si faranno avanti altri interessati entro i 30 giorni previsti. Per quanto riguarda l’impianto, si dovrà iniziare sistemando le aree dei due campi e ripristinando utenze e collegamenti con gli spogliatoi. Solo in un secondo momento si potrà pensare a riattivare palestre, piscine, spa e mensa. Il Catania ha l’esigenza immediata di potersi allenare stabilmente in un centro idoneo, anche se ciò difficilmente sarà possibile subito dopo il rientro dal ritiro in Umbria.





LEGGI ANCHE

INZAGHI, PALERMO E IL PISA SONO ANCORA AL LAVORO