Diakité, notte in ospedale dopo la partita per una gastroenterite ​​

Notte in ospedale per Salim Diakité. Il difensore del Palermo, rientrato in città dalla trasferta di Bolzano, ha accusato un malessere in aeroporto ed è stato ricoverato in via precauzionale.

Il 23 rosanero, che durante la pausa per le nazionali aveva disputato due partite con il Mali, aveva manifestato problemi intestinali, come spiegato da Inzaghi in conferenza stampa prima della gara col Südtirol. Anche per questo motivo contro la squadra di Castori non era partito titolare, lasciando spazio a Peda, ma era comunque subentrato a gara in corso.

Una volta rientrato a Palermo, in tarda notte, il difensore ha accusato nuovamente disturbi allo stomaco ed è stato accompagnato in ospedale. Qui i medici, visto l’orario, hanno disposto il ricovero precauzionale con diagnosi di gastroenterite. Dopo gli accertamenti e le cure del caso, Diakité potrà lasciare la struttura sanitaria.





