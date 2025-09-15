Südtirol - Palermo 0 - 2, le pagelle dei quotidiani ​​

Voti alti per il Palermo nelle pagelle dei maggiori quotidiani. I rosanero sono stati premiati per la vittoria di Bolzano, arrivata dopo una prestazione da squadra consapevole delle difficoltà di un campionato come la Serie B.

Il migliore in campo per il Giornale di Sicilia è chiaramente Pohjanpalo, autore di una doppietta, ma sono altre le sufficienze piene. Ecco i voti: Joronen 6, Peda 6, Diakité 6, Bani 6.5, Ceccaroni 6.5, Pierozzi 6, Segre 6.5, Ranocchia 6, Blin 6, Augello 6, Veroli 6, Le Douaron 6.5, Palumbo 6.5, Gyasi 6, Gomes 6, Pohjanpalo 7.5.

La Gazzetta è “di manica larga”, i voti sono più alti e vengono premiati anche Bani, Ceccaroni e Segre. Ecco i voti: Joronen 6.5, Peda 6.5, Diakité 6, Bani 7, Ceccaroni 7, Pierozzi 6.5, Segre 7, Ranocchia 6.5, Blin 6, Augello 6, Veroli 6, Le Douaron 6, Palumbo 6.5, Gyasi 6, Gomes 6, Pohjanpalo 7.5.





Il Corriere dello Sport assegna una sola insufficienza (anche se non grave) a Gyasi, per il resto voti positivi. Ecco i voti: Joronen 6, Peda 6, Diakité 6, Bani 6, Ceccaroni 6.5, Pierozzi 6.5, Segre 6, Ranocchia 6.5, Blin 6, Augello 6, Veroli 6, Le Douaron 6.5, Palumbo 6.5, Gyasi 5.5, Gomes 6, Pohjanpalo 7.5.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA