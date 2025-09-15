Binda: "Il Palermo ha la personalità di una big, superato il primo esame" ​​

Nicola Binda, noto giornalista, era l’inviato della Gazzetta a Bolzano per seguire la gara tra Südtirol e Palermo. Nell’analisi pubblicata sulla Rosea, sono tante le lodi per la squadra di Inzaghi dopo la vittoria firmata Pohjanpalo.

“Il Palermo ha superato il primo esame. Argomento: squadre da promozione. Per farcela, in B, non è assolutamente questione di nomi e qualità, bensì di atteggiamento e mentalità. Cose che la squadra di Inzaghi ha dimostrato di avere, raggiungendo il gruppo e in vetta. Resistere al pur disordinato Südtirol non è cosa semplice. Lì si è visto il Palermo giusto. Quello che il primo esame l’ha intascato a pieni voti”, scrive Binda.

Il Palermo s’è chiuso bene, ha rischiato poco, ha saputo anche soffrire, ma se l’è sempre cavata con pulizia e poco affanno. La squadra di Inzaghi ha la personalità di una big. Squadra tosta comunque: pronostici confermati.





