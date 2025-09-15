GdS - "Palermo, dopo 48 anni sfatato anche il tabù della prima trasferta stagionale" ​​

“In un colpo solo, il Palermo mette fine alla lunga imbattibilità del Südtirol, che nel 2025 non aveva mai perso al Druso, sfata un tabù che durava addirittura da 48 anni (era da tanto che mancava il successo nella prima trasferta stagionale tra i cadetti) e si issa in testa alla classifica insieme a Modena, Cesena e Frosinone”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il successo dei rosanero a Bolzano.

La vittoria ha un peso specifico importante, ma non deve illudere. Il Palermo ha vinto perché s’è dimostrato compatto, organizzato in difesa e soprattutto più forte nei singoli. I rosanero hanno fatto fatica a tenere la palla fra i piedi per allentare la pressione. Il vantaggio poteva essere gestito meglio. La squadra può solo crescere.

Dalla sosta torna un Palermo spietato e vincente, quello che serve per andare in Serie A. Per la grande bellezza c’è tempo. In trasferta non si brindava da fine aprile, va bene così.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA