Dionisi: "Fischi dei tifosi rosa? Dormo lo stesso. Fa parte del mestiere" ​​

Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta per 1-3 contro il Palermo. L’allenatore, ex rosanero, ha anche commentato i fischi provenienti dal settore ospiti, espressione del malcontento dei tifosi del Palermo dopo una scorsa stagione al di sotto delle aspettative.

“Fischi? Sono abituato, è normale che la gente fischi l’allenatore che non ha raggiunto i risulti sperati. Dormo lo stesso, fa parte del mestiere – ha dichiarato -. Nel sottopassaggio tante persone del Palermo sono venute a salutarmi, chi ti conosce bene poi ti apprezza. Dispiace, ma me ne faccio una ragione. Pellegri? È entrato subito bene in gara”.

Sulla gara: “Sono arrabbiato per il primo gol, sapevamo che avrebbero fatto quello schema. L’approccio è stato buono, mettendo subito in campo le cose che avevamo provato. Il terzo gol poi è arrivato da un piccolo errore individuale, dispiace perché nel secondo tempo l’inerzia era dalla parte nostra”.







Poi continua: “Dobbiamo imparare a non mollare mai nei 90 minuti, non deve succedere perché le partite possono sempre cambiare rapidamente. Sulle palle da fermo siamo stati negligenti. Abbiamo mantenuto un buon equilibrio a centrocampo, mettendo in campo cose che non avevo visto nemmeno con il Bari. Paradossalmente, nonostante i tre gol, Fulignati ha fatto zero parate. L’unica cosa che non mi è piaciuta è l’atteggiamento dopo il 1-3“.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH