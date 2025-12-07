Empoli – Palermo, la diretta testuale del match / LIVE
Il Palermo vuole dare continuità alla bella vittoria di sabato scorso nella sfida contro l’Empoli dell’ex Dionisi. A partire dalle ore 17.15, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)
EMPOLI (3-4-2-1): 21 Fulignati; 20 Lovato (C), 34 Guarino, 5 Obaretin; 7 Elia, 14 Yepes, 18 Ghion, 27 Moruzzi; 15 Ceesay, 11 Shpendi; 19 Nasti.
A disposizione: 1 Perisan, 6 Degli Innocenti, 8 Belardinelli, 9 Pellegri, 10 Ilie, 28 Indragoli, 29 Tosto, 32 Haas, 70 Saporiti, 79 Carboni, 90 Konate, 99 Bianchi.
Allenatore: Dionisi.
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 19 Bereszynski, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 63 Balaguss, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila).
Primo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1).
Secondo assistente: Claudio Barone (Roma 1).
Quarto ufficiale: Simone Galipò (Firenze).
VAR: Alberto Santoro (Messina).
AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).