Empoli – Palermo, arbitra Dionisi: i precedenti sorridono ai rosa

È Federico Dionisi della sezione di L’Aquila l’arbitro designato per Empoli–Palermo, gara della 15ª giornata di Serie B in programma domenica 7 dicembre alle 17.15. Una curiosa omonimia che strappa un sorriso, considerando che sulla panchina dei toscani siede Alessio Dionisi, ex allenatore dei rosanero.

I precedenti del Palermo con Dionisi arbitro parlano di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Tra i successi più recenti figurano il 2-0 al Barbera contro il Frosinone e lo 0-3 a Cosenza della passata stagione. Gli altri due risalgono al 2023/24 (0-1 ad Ascoli) e addirittura al 2018/19 (0-3 a Padova).

Le due sconfitte sono arrivate entrambe al Barbera e sempre contro la Salernitana: 0-1 nella scorsa stagione e 1-2 nel 2018/19. Il pareggio, invece, risale alla stagione 2022/23, quando il Palermo chiuse 0-0 in casa contro il Como.







Dionisi sarà assistito da Yoshikawa e Barone. Il quarto uomo sarà Galipò, mentre al VAR opererà Santoro, con Paganessi come AVAR.

La designazione completa

EMPOLI – PALERMO Domenica 7/12 h. 17:15

DIONISI

YOSHIKAWA – BARONE

IV: GALIPO’

VAR: SANTORO

AVAR: PAGANESSI