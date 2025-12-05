Giuseppe Pastore: "Percorso del Como? In 'B' mi intriga il Palermo, ma è un club satellite" ​​

Giuseppe Pastore: “Percorso del Como? In ‘B’ mi intriga il Palermo, ma è un club satellite”

Redazione 05/12/2025 12:26

Giuseppe Pastore, noto opinionista di Cronache di Spogliatoio, ha commentato il campionato di Serie B e il Palermo di Inzaghi durante la trasmissione “L’Ascia Raddoppia”.

«Se c’è qualcuno che può replicare il percorso del Como? In Serie A no, mentre in Serie B c’è qualche squadra che mi intriga in questo senso – ha dichiarato -. Il Palermo, che fa parte del City Group, continua però a fare fatica”.

Pastore ha poi aggiunto: “Magari alla fine riuscirà a emergere, magari con un mercato di gennaio più aggressivo, ma non è la stessa cosa: resta comunque una squadra un po’ “satellite”.



LEGGI ANCHE

EMPOLI – PALERMO, ARBITRA DIONISI

EMPOLI – PALERMO, LE PROBABILI

ESODO ROSANERO A EMPOLI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *