Giuseppe Pastore: “Percorso del Como? In ‘B’ mi intriga il Palermo, ma è un club satellite”
Giuseppe Pastore, noto opinionista di Cronache di Spogliatoio, ha commentato il campionato di Serie B e il Palermo di Inzaghi durante la trasmissione “L’Ascia Raddoppia”.
«Se c’è qualcuno che può replicare il percorso del Como? In Serie A no, mentre in Serie B c’è qualche squadra che mi intriga in questo senso – ha dichiarato -. Il Palermo, che fa parte del City Group, continua però a fare fatica”.
Pastore ha poi aggiunto: “Magari alla fine riuscirà a emergere, magari con un mercato di gennaio più aggressivo, ma non è la stessa cosa: resta comunque una squadra un po’ “satellite”.
