Catania – Crotone, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
La sfida Catania – Crotone, una delle più attese e affascinanti del Girone C di Serie C, si giocherà venerdì 5 dicembre alle ore 20:30 allo stadio “Angelo Massimino”. Un match ad alta intensità, con due piazze importanti e un’atmosfera sempre caldissima 🔥.
❓📡 Catania – Crotone sarà in diretta in chiaro gratis?
No.
Per questa partita non è prevista alcuna copertura in chiaro, né su tv gratuite né su piattaforme free streaming.
Nessuna emittente nazionale o locale trasmetterà la gara gratuitamente ❌📺.
📺 Dove vedere Catania – Crotone in TV
La sfida sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti della Serie C.
👉 Canale: Sky Sport (251)
📱💻 Come vedere Catania – Crotone in streaming
Sarà possibile seguire la partita anche in streaming tramite:
NOW – la piattaforma streaming ufficiale di Sky
Sky Go – per gli abbonati Sky che vogliono seguire la gara da smartphone, tablet o PC