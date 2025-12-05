Catania - Crotone, c'è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

Catania – Crotone, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Serie C

Redazione 05/12/2025 12:35

La sfida Catania – Crotone, una delle più attese e affascinanti del Girone C di Serie C, si giocherà venerdì 5 dicembre alle ore 20:30 allo stadio “Angelo Massimino”. Un match ad alta intensità, con due piazze importanti e un’atmosfera sempre caldissima 🔥.

❓📡 Catania – Crotone sarà in diretta in chiaro gratis?

No.
Per questa partita non è prevista alcuna copertura in chiaro, né su tv gratuite né su piattaforme free streaming.

Nessuna emittente nazionale o locale trasmetterà la gara gratuitamente ❌📺.



📺 Dove vedere Catania – Crotone in TV

La sfida sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti della Serie C.

👉 Canale: Sky Sport (251)

📱💻 Come vedere Catania – Crotone in streaming

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming tramite:

  • NOW – la piattaforma streaming ufficiale di Sky

  • Sky Go – per gli abbonati Sky che vogliono seguire la gara da smartphone, tablet o PC

