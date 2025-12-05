Serie C Girone C, 17a giornata: si parte con Catania - Crotone ​​

Redazione 05/12/2025 12:44

La 17ª giornata del Girone C di Serie C si apre con l’interessante sfida tra il Catania capolista e il Crotone. Il Siracusa sarà impegnato in casa contro il Foggia, mentre domenica il Trapani affronterà la Salernitana in trasferta.

IL PROGRAMMA

Venerdì 5 dicembre 

Catania – Crotone: ore 20.30



Sabato 6 dicembre

Casarano – Latina: ore 14.30

Siracusa – Foggia: ore 14.30

Sorrento – Potenza: ore 14.30

Giugliano – Altamura: ore 17.30

Domenica 7 dicembre

Monopoli – Atalanta U23: ore 14.30

Salernitana – Trapani: ore 14.30

Audace Cerignola – Casertana: ore 17.30

Cavese – Benevento: ore 17.30

Cosenza – Picerno: ore 17.30

