Serie C Girone C, 17a giornata: si parte con Catania – Crotone
La 17ª giornata del Girone C di Serie C si apre con l’interessante sfida tra il Catania capolista e il Crotone. Il Siracusa sarà impegnato in casa contro il Foggia, mentre domenica il Trapani affronterà la Salernitana in trasferta.
IL PROGRAMMA
Venerdì 5 dicembre
Catania – Crotone: ore 20.30
Sabato 6 dicembre
Casarano – Latina: ore 14.30
Siracusa – Foggia: ore 14.30
Sorrento – Potenza: ore 14.30
Giugliano – Altamura: ore 17.30
Domenica 7 dicembre
Monopoli – Atalanta U23: ore 14.30
Salernitana – Trapani: ore 14.30
Audace Cerignola – Casertana: ore 17.30
Cavese – Benevento: ore 17.30
Cosenza – Picerno: ore 17.30