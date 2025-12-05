Modena, Sottil: “Palermo e altre tre squadre tra le corazzate, noi dietro” ​​

Andrea Sottil, allenatore del Modena, è intervenuto in conferenza stampa a tre giorni dalla sfida contro il Catanzaro, in programma lunedì 8 dicembre alle 12.30. Il tecnico ha indicato le sue “corazzate”, collocando il Modena un gradino più indietro.

“Nel lungo periodo i valori emergono e ognuno porta a casa la classifica che merita: a volte si raccoglie di più, altre di meno. Venezia, Palermo, Monza ed Empoli sono tutte squadre corazzate – ha dichiarato –. L’impianto di Monza e Venezia è quasi da Serie A».

Ha poi proseguito: “Poi ci siamo noi, insieme a Cesena, Frosinone e Catanzaro. Grande rispetto e grande considerazione per tutti, ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita e il nostro percorso. Il campionato è molto competitivo e pieno di squadre attrezzate”.







