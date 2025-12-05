Bluocean tra le 100 Eccellenze Italiane: riconoscimento per Antonio Lo Coco a Montecitorio

Riconoscimento di prestigio per Antonio Lo Coco, premiato a Roma nella Sala della Regina di Montecitorio nell’ambito della manifestazione “100 Eccellenze Italiane”. L’evento, promosso da LIBER con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, celebra ogni anno imprese, enti e personalità che con il proprio lavoro contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione del Paese. All’appuntamento erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Carlo Deodato.

Dal 2015 il Premio 100 Eccellenze Italiane rappresenta un tributo ai professionisti che si distinguono nei settori strategici del tessuto socioeconomico italiano: dalla ricerca alla medicina, dal design all’industria, dalle arti alle imprese. La cerimonia punta a raccontare un’Italia dinamica, innovativa e capace di creare valore nel tempo.

Tra i protagonisti dell’edizione anche Bluocean, azienda guidata da Antonio Lo Coco, specializzata nella distribuzione alimentare B2B e in particolare nel settore del pesce fresco e surgelato. Grazie a una rete logistica avanzata, la realtà garantisce consegne rapide entro 24 ore, posizionandosi come partner affidabile per aziende e professionisti del settore alimentare. Per Bluocean, il premio rappresenta una conferma della crescita raggiunta negli ultimi anni e del ruolo sempre più rilevante nel mercato della distribuzione alimentare professionale.





