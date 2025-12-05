Lupo: "Il problema del Palermo? Sentirsi più forti ha generato presunzione" ​​

Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre del Palermo nel 2017, ha analizzato i temi caldi del campionato di serie B in un’intervista per Pianeta Serie B, parlando anche del momento dei rosanero.

“Il problema del Palermo non risiede certo nella qualità dell’organico, né tantomeno nell’allenatore – afferma – . Probabilmente, come già accaduto lo scorso anno, il sentirsi i più forti ha generato un pizzico di presunzione, facendo perdere un po’ di lucidità. E questo la Serie B non lo perdona. Se riusciranno a ritrovare la giusta mentalità potranno togliersi molte soddisfazioni, e Inzaghi da questo punto di vista è molto bravo, lo ha sempre dimostrato”.

Il dirigente ha speso parole positive anche per il centrocampista dello Spezia, Salvatore Esposito, accostato al Palermo in estate: “Le sue qualità tecniche e di personalità non si discutono. Ora si è ritrovato in un percorso un po’ accidentato, ma per qualità e leadership è un giocatore che in Serie A ci può stare tranquillamente“.







