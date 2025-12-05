Repubblica - "Inzaghi vs Dionisi, gli scontri diretti sorridono ai rosa"

​​


Repubblica – “Inzaghi vs Dionisi, gli scontri diretti sorridono ai rosa”

Redazione 05/12/2025 07:47

L’ultimo confronto tra Inzaghi e Dionisi risale alla scorsa stagione, quando il primo guidava il Pisa e il secondo il Palermo: in entrambe le gare prevalse Inzaghi. Le sfide tra i due allenatori sono sempre state vivaci, mai concluse senza gol e mai giocate “a specchio”, con entrambi fedeli alla propria identità tattica. Anche in vista del prossimo incontro al Castellani, ognuno proverà a imporre il proprio gioco.

Da quando è tornato a Empoli, Dionisi ha impostato la squadra su un sistema basato sull’occupazione degli spazi, passando da un 3-5-2 a un 3-4-2-1, fino a trasformarlo di fatto in un 4-3-3 grazie all’ex rosanero Elia sulla fascia destra. Inzaghi, invece, ha compiuto il percorso opposto: partito dal 3-4-2-1 a Palermo, è tornato al 3-5-2 per ritrovare solidità, anche se nell’ultima gara – complice l’uscita di Le Douaron e l’ingresso di Vasic – la squadra è tornata al 3-4-2-1. Curiosamente, l’ultima partita di entrambe – Palermo-Carrarese e Empoli-Bari – è finita con un netto 5-0.

Il bilancio complessivo tra i due tecnici è favorevole a Inzaghi: 3 vittorie, 2 pareggi e un solo successo di Dionisi, ottenuto in Coppa Italia nel 2020 contro il Benevento del collega. La maggior parte dei duelli si è svolta in Serie B, con un precedente anche in Serie A nel 2023 (Sassuolo-Salernitana 2-2). Le vittorie di Inzaghi sono tutte arrivate nel campionato cadetto.



Da quando Dionisi è tornato sulla panchina dell’Empoli, il rendimento è passato da un avvio difficile (due pareggi e due sconfitte) a una serie positiva di tre successi consecutivi senza gol subiti. Inzaghi, al contrario, non è ancora riuscito a costruire una striscia così lunga: dopo un avvio molto solido con otto giornate da imbattuto, il rendimento è diventato altalenante, alternando pesanti vittorie a sconfitte inaspettate.

Pur rifiutando etichette, i due allenatori hanno filosofie distinte: Dionisi si considera un tecnico che cerca i risultati attraverso la qualità del gioco, mentre Inzaghi preferisce un approccio più concreto, anche se quest’anno la sua squadra ha perso qualcosa proprio in termini di cinismo. Alla fine, però, i numeri premiano Inzaghi: il suo Palermo ha ottenuto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con 21 gol realizzati e 10 subiti), mentre il Palermo guidato da Dionisi nella scorsa stagione, dopo lo stesso numero di giornate, ne aveva raccolti cinque in meno.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *