Empoli - Palermo, sarà esodo rosanero: più di 1.000 biglietti venduti per il settore ospiti ​​

Sarà un vero e proprio esodo rosanero quello che seguirà la squadra di Inzaghi al “Castellani” per Empoli-Palermo, sfida della 15a giornata delicata per i rosa, chiamati a confermare la netta ripartenza dopo il 5-0 rifilato alla Carrarese e a lasciarsi alle spalle la serie di risultati deludenti.

Come riportato dal CorSport e da GdS, sono già oltre 1.000 i biglietti acquistati dai tifosi palermitani per il settore ospiti: anche stavolta il sostegno non mancherà, in una gara che si preannuncia particolare dato che sulla panchina dei toscani siede l’ex Alessio Dionisi.

Per i residenti a Palermo e provincia è necessaria la fidelity card, ma la squadra potrà contare anche su una folta presenza di tifosi rosanero dislocati nel nord Italia. L’obiettivo è chiaro: centrare la seconda vittoria consecutiva e lanciare un segnale forte al campionato in ottica promozione diretta.







LEGGI ANCHE

EMPOLI – PALERMO, LE PROBABILI