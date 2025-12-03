Empoli - Palermo, info biglietti: settore ospiti riservato ai tifosi con "Siamoaquile Card" ​​

L’Empoli apre la vendita dei biglietti per la partita contro il Palermo valida per la quindicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 7 dicembre alle ore 17.15 al Castellani. Di seguito le informazioni sul settore ospiti, riservato ai possessori della Siamoaquile Card.

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 20,00 nei punti vendita VIVATICKET e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

Come da determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n.48 del 25 novembre 2025 la vendita dei biglietti è riservata esclusivamente ai tifosi in possesso della Siamoaquile Card, la tessera di fidelizzazione della società Palermo Football Club.

Ricordiamo inoltre che i residenti nella Provincia di Palermo possono acquistare solo ed esclusivamente i biglietti del settore ospiti e solo se in possesso della Siamoaquile Card, la tessera dii fidelizzazione della società Palermo Football Club.

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 6 dicembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

INFO GENERALI

Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Si richiede di esibire un documento o carta di identità per ogni biglietto da acquistare dove sia riportata la residenza del titolare. In fase di vendita libera ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti, eludendo le modalità di acquisto dei biglietti, sarà punito a termini di legge. In particolare in caso di biglietto a tariffa «RIDOTTO» al momento dell’ingresso allo stadio sarà verificato il diritto alla riduzione. Nel caso fosse riscontrate irregolarità o incongruenze nei controlli, non sarà consentito l’accesso allo stadio. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Segnaliamo, infatti, che sarà precluso l’acceso allo stadio ed il rimborso del tagliando, qualora l’intestatario del biglietto non possa mostrare un documento di identità in originale ed in corso di validità, attestante la residenza. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.