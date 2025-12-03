Palermo femminile, vittoria a tavolino contro la Sportiva Rende ​​

Palermo femminile, vittoria a tavolino contro la Sportiva Rende

Redazione 03/12/2025 16:28

Il Palermo Women ottiene la vittoria a tavolino nella partita contro la Sportiva Rende: le avversarie non si erano infatti presentate allo Sport Village Tommaso Natale, la partita era valevole per la sesta giornata del Girone D del campionato di Serie C femminile.

Il comunicato

Il Palermo Women ottiene la vittoria a tavolino per 3-0 nella gara relativa alla 7ª giornata del Girone D di Serie C, non disputata a causa della mancata presentazione della squadra avversaria allo Sport Village Tommaso Natale.

