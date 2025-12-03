Padova – Cesena, trasferta vietata ai romagnoli? Si va verso la chiusura del settore ospiti
La partita tra Padova e Cesena, in programma lunedì 8 dicembre 2025, potrebbe non vedere i tifosi bianconeri all’interno del settore ospiti dello stadio “Euganeo”.
La sfida è finita al centro della discussione del Gos per la questione relativa all’ordine pubblico, come riportato dal corriere di Romagna.
Dopo la riunione allo stadio infatti, il Gos ha deciso di passare la palla al Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazione sportive). Questo si radunerà oggi, ma sembra che l’intenzione sia quella di vietare la trasferta ai tifosi del Cesena.