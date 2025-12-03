Modena, Rivetti: "Contro di noi portieri fenomeni, giochiamo benissimo" ​​

Carlo Rivetti, presidente del Modena, non ha usato mezzi termini per parlare del momento d’oro della sua squadra. Di seguito le sue parole offerte a “Gialli di Sera”.

“Il mio morale è fantastico – esordisce -. In queste ultime partite stiamo facendo sembrare i portieri avversari dei fenomeni. Questo significa che creiamo tanto e bene. Stiamo giocando benissimo e sono molto contento del gioco espresso. Poi si vince, si perde, certo è meglio vincere, ma continuiamo così”.

Il presidente chiama a raccolta tutte le risorse disponibili, a cominciare dai tifosi, per far si che questo momento positivo continui: “Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto dei nostri sostenitori. I prossimi impegni sono cruciali per capire dove possiamo arrivare”, conclude.







