Modena, Rivetti: “Contro di noi portieri fenomeni, giochiamo benissimo”
Carlo Rivetti, presidente del Modena, non ha usato mezzi termini per parlare del momento d’oro della sua squadra. Di seguito le sue parole offerte a “Gialli di Sera”.
“Il mio morale è fantastico – esordisce -. In queste ultime partite stiamo facendo sembrare i portieri avversari dei fenomeni. Questo significa che creiamo tanto e bene. Stiamo giocando benissimo e sono molto contento del gioco espresso. Poi si vince, si perde, certo è meglio vincere, ma continuiamo così”.
Il presidente chiama a raccolta tutte le risorse disponibili, a cominciare dai tifosi, per far si che questo momento positivo continui: “Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto dei nostri sostenitori. I prossimi impegni sono cruciali per capire dove possiamo arrivare”, conclude.