Empoli, Ebuehi e Curto ancora out: difficile il recupero per il Palermo ​​

L’Empoli di Dionisi è tornato ad allenarsi ieri, 2 dicembre, per preparare la delicata e importante sfida contro il Palermo di Inzaghi, reduce dal netto 5 – 0 rifilato alla Carrarese.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Ebuehi e Curto hanno lavorato ancora a parte a causa dei rispettivi infortuni, mentre Ignacchitti ha svolto soltanto una parte della seduta insieme al gruppo.

Sono invece pienamente recuperati Ghion, Ceesay (andato a segno nei minuti finali della gara contro il Bari) e Belardinelli, che saranno regolarmente arruolatili per la gara contro i rosa.







