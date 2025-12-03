Marchese: "Questo Catania mi ricorda quello in cui giocavo anche io" ​​

Giovanni Marchese, ex difensore complessivamente per 7 anni del Catania, è intervenuto ai microfoni di Catanista non risparmiando lodi e complimenti alla formazione di Toscano, prima in classifica dopo la 16a giornata di campionato.

“A me il Catania piace molto, mi ricorda molto quello che è arrivato secondo quando giocavo anche io nel 2018 – esordisce -. Speriamo che gli infortuni non rallentino la stagione, ma sono sicuro che faranno il massimo”.

Marchese spiega anche ciò che lo ha maggiormente colpito: “L’atteggiamento più che altro, si aiutano e corrono per i compagni, fanno bene le scalate, è una squadra concreta. Toscano sa come esaltare e far sentire tutti importanti: ha 22 giocatori che si sentono titolari“.







Riguardo all’esito finale del campionato promuove a pieni voti la squadra etnea: “Se devo dire la mia, il Benevento è la squadra secondo me con un qualcosa in più rispetto a tutte tranne il Catania stesso. Per me solo i rossazzurri possono perderlo il campionato al momento. L’unica cosa da fare è non lasciare per strada punti con le piccole, la differenza starà lì”.

