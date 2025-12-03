Marcolini: "Palermo tra le favorite in assoluto, Inzaghi sa come si vince" ​​

Michele Marcolini, ex giocatore e allenatore di serie A, è intervenuto ai microfoni di Tutto B sul campionato cadetto, spendendo parole anche per il Palermo.

“Il Palermo resta una delle squadre favorite in assoluto – dice -. Certo, ha avuto un periodo difficile ma adesso credo che si possa riprendere perché i valori tecnici ci sono e Inzaghi sa come si vince in B; quindi sono convinto che i rosanero torneranno nelle primissime posizioni”.

Sulle altre concorrenti: “Frosinone e Cesena giocano bene e stanno meritando la classifica che occupano – analizza -, ma occhio a quelle che a inizio stagione erano le più accreditate per un campionato di vertice… Il Venezia mi piace molto. L’Empoli ha cominciato a correre con Dionisi“.







Riguardo al girone di ritorno, con ipotetici innesti dal mercato di gennaio, Marcolini non ha dubbi: “Per chi c’è dentro è un bel patimento perché con un paio di vittorie puoi ritrovarti in zona playoff, viceversa con un paio di sconfitte rischi di ritrovarti dentro i playout o nelle immediate vicinanze. È un’altalena continua. La classifica, come sempre, è corta e non ci si può permettere cali.

Quanto al mercato: “Può spostare qualcosa ma non è facile perché comunque se un giocatore forte scende dalla A significa che non sta giocando, di conseguenza necessita di tempo per ritrovare ritmo”.

