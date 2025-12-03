Pohjanpalo, re dei gol e anima rosanero. Il Palermo? Lui e... altri dieci ​​

La tripletta contro la Carrarese ha confermato – qualora servisse ancora una prova – che Joel Pohjanpalo è l’attaccante più forte della Serie B. Ma i gol, per quanto decisivi, raccontano solo una parte della sua statura. Le cifre scavano più a fondo e restituiscono l’immagine di un giocatore totale, capace di incidere ben oltre la semplice finalizzazione: nessuno in cadetteria contribuisce quanto lui alla produzione offensiva della propria squadra.

Le otto reti messe a segno fin qui gli valgono la vetta della classifica marcatori. Sommando i quattro assist si arriva a dodici partecipazioni al gol: nessuno ha fatto meglio in Serie B. Pohjanpalo, da solo, è entrato nel 57% delle reti siglate dal Palermo in campionato. Un impatto devastante.

Un bomber che non tradisce

Numeri impressionanti per un giocatore in costante crescita. Aveva sorpreso – e non poco – quel digiuno tra l’ottava e la dodicesima giornata: cinque partite consecutive senza segnare, evento mai capitato nella sua esperienza in Serie B. Un momento che aveva alimentato qualche critica. Eppure il finlandese resta un attaccante “vecchia scuola”: letale nei sedici metri, fortissimo nelle sponde, indomabile nei duelli. Non è un solista, non s’inventa l’azione da zero, ma quando la squadra si muove con lui diventa semplicemente implacabile.







Il dato statistico è impressionante: otto gol con dodici tiri nello specchio. Una sentenza. Cinque reti con il destro, una con il sinistro e due di testa: un ‘arsenale’ completo. Con la Carrarese è arrivata la sua seconda tripletta in rosanero dopo quella al Sassuolo dello scorso anno. Ora il bottino con il Palermo è di 17 gol in 30 partite: media di 0,57 a gara. Solo Luca Toni – considerando chi ha giocato più di 20 partite – ha fatto meglio, con 0,61.

L’uomo imprescindibile di Inzaghi

Pohjanpalo è il punto fermo di Inzaghi, l’insostituibile. Sempre titolare in campionato, ha già accumulato 1.335 minuti: sostituito solo all’87’ contro la Reggiana e all’83’ col Frosinone, poi dodici partite con 90 minuti pieni. Un mantra: Pohjanpalo e altri dieci.

Le speranze di promozione del Palermo passano inevitabilmente dai suoi gol. Il finlandese è una macchina offensiva, ma ha bisogno di rifornimenti continui. Per questo la crescita di Palumbo sulla trequarti è fondamentale, così come il ritorno a un numero più elevato di cross: dopo un avvio di stagione tra i più prolifici in questo fondamentale, il dato è calato nelle ultime gare. A Pohjanpalo servono palloni giocabili, di qualsiasi tipo.

Verso la storia rosanero

Di questo passo, il numero 20 è destinato a lasciare un segno indelebile nel club. L’acquisto più oneroso dell’era post-rinascita ha un contratto fino al 2029 e, con queste medie realizzative, il limite è soltanto il cielo. Nel mirino c’è già la top 10 dei bomber all-time del Palermo: Cavani e De Stefanis occupano il decimo posto con 37 reti. Pohjanpalo è già a quota 17: gliene servono altre 20 per raggiungerli. Tutt’altro che impossibile per un attaccante che ha il gol nel sangue.

