CorSport - "Palermo, Inzaghi vuol sorpendere anche l’Empoli" ​​

Inzaghi sta valutando una formazione a sorpresa per il Palermo, con un solo attaccante, ovviamente Pohjanpalo, e numerosi centrocampisti pronti a inserirsi senza fornire punti di riferimento chiari agli avversari.

Questa strategia ha dato risultati positivi nella gara contro la Carrarese, già sbloccata sull’1-0 e definitivamente indirizzata dopo l’ingresso di Vasic al posto dell’infortunato Le Douaron (per il quale non si prevede nulla di grave e sarà disponibile per la partita contro l’Empoli). Vasic, pur non essendo un attaccante puro, ha confermato un ottimo momento di forma: ha colpito un palo, sfiorato più volte la rete e procurato un rigore.

L’allenatore sta quindi considerando la possibilità di confermare questo assetto tattico, con Palumbo e il serbo come trequartisti a supportare il reparto offensivo, mentre Ranocchia e Segre agiscono leggermente più arretrati e Pierozzi e Augello garantiscono spinta sulle fasce laterali. Questa soluzione viene attentamente ponderata anche in relazione alla condizione dell’avversario, che dovrebbe adottare un modulo simile. Fuori casa il Palermo ha finora incontrato maggiori difficoltà nel creare occasioni da gol: nelle ultime tre partite esterne ha segnato una sola rete, quella del pareggio a Chiavari firmata da Pohjanpalo. Pertanto non è detto che affiancare al centravanti finlandese – tornato capocannoniere della Serie B – un altro attaccante di ruolo rappresenti necessariamente la strategia più efficace per invertire questa tendenza.





