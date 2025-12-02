Palermo, riprendono gli allenamenti in vista dell’Empoli: il report da Torretta

Dopo il 5-0 casalingo rifilato alla Carrarese, il Palermo è tornato ad allenarsi oggi, 2 dicembre, in vista della importante gara contro l’Empoli dell’ex Dionisi.

I rosanero hanno svolto una seduta pomeridiana: “Dopo una fase di riscaldamento, la squadra di Inzaghi ha lavorato su esercitazioni dedicate al possesso palla. A seguire, i calciatori impegnati nella sfida contro la Carrarese hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha alternato corse a small sided games 5 vs 5”, recita il comunicato del club.

Nel corso della settimana saranno valutate le condizioni di Gomes e Gyasi: il centrocampista francese ha alte possibilità di essere disposizione per la trasferta in Toscana, mentre resta più difficile il recupero dell’esterno, ancora alle prese con l’infortunio ma comunque in miglioramento.







LEGGI ANCHE

PERINETTI: “PALERMO, INZAGHI TROVERÀ LA QUADRA”

PALUMBO SI PRENDE IL PALERMO