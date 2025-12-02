Perinetti: “Palermo, adesso continuità. Può andare in Serie A, Inzaghi troverà la soluzione”
Parla Giorgio Perinetti. Intervistato da Tuttomercatoweb, il direttore generale dell’Athletic Club Palermo ha parlato del suo libro dedicato alla figlia Emanuela, morta a causa per anoressia.
“Parlarne di più può servire a cogliere quei segnali che possono portarti a scoprire prima il male e intervenire”, ha detto Perinetti in merito alla storia della figlia, intervista completa su tuttomercatoweb.it.
Sul Palermo, guidato dal suo amico Inzaghi: “Con la squadra, l’allenatore e i dirigenti che ha, deve dare più continuità ai risultati. Sono convinto che possa andare in Serie A. Inzaghi è maturato molto. Troverà la soluzione per dare continuità al Palermo”.
Sul controverso episodio capitato al suo Athletic Palermo in casa della Castrumfavara: “Abbiamo vinto la partita, che siamo convinti sia stata regolare. Oggi poi con i video si può fare di tutto, anche perdere 4-2. Noi ci atteniamo alle regole. Abbiamo vinto sul campo e non abbiamo nessuna preoccupazione”.