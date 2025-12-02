Perinetti: "Palermo, adesso continuità. Può andare in Serie A, Inzaghi troverà la soluzione" ​​

Parla Giorgio Perinetti. Intervistato da Tuttomercatoweb, il direttore generale dell’Athletic Club Palermo ha parlato del suo libro dedicato alla figlia Emanuela, morta a causa per anoressia.

“Parlarne di più può servire a cogliere quei segnali che possono portarti a scoprire prima il male e intervenire”, ha detto Perinetti in merito alla storia della figlia, intervista completa su tuttomercatoweb.it.

Sul Palermo, guidato dal suo amico Inzaghi: “Con la squadra, l’allenatore e i dirigenti che ha, deve dare più continuità ai risultati. Sono convinto che possa andare in Serie A. Inzaghi è maturato molto. Troverà la soluzione per dare continuità al Palermo”.







Sul controverso episodio capitato al suo Athletic Palermo in casa della Castrumfavara: “Abbiamo vinto la partita, che siamo convinti sia stata regolare. Oggi poi con i video si può fare di tutto, anche perdere 4-2. Noi ci atteniamo alle regole. Abbiamo vinto sul campo e non abbiamo nessuna preoccupazione”.

