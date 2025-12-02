Athletic Palermo, il Castrumfavara presenta ricorso: risultato non omologato
Il Castrumfavara deposita il ricorso per il “gol fantasma” subito contro l’Athletic Palermo: il club agrigentino ha chiesto la ripetizione della partita per il gol dello 0 – 1 segnato da Zalazar, che a suo parere sarebbe entrato dall’esterno della rete a causa di un buco. Le immagini a disposizione non chiariscono con evidenza incontrovertibile ciò che chiede il Favara.
Si è espresso sull’episodio anche il direttore generale Perinetti: “Abbiamo vinto la partita, che siamo convinti sia stata regolare. Oggi poi con i video si può fare di tutto, anche perdere 4-2. Noi ci atteniamo alle regole. Abbiamo vinto sul campo e non abbiamo nessuna preoccupazione“, ha detto a tuttomercatoweb.it.
I PROVVEDIMENTI
CASTRUMFAVARA – ATHLETIC CLUB PALERMO
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa’ A.S.D.CASTRUMFAVARA ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VESPRINI PEREZ MATIAS JESUS (ATHLETIC CLUB PALERMO): Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
