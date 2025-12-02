Inzaghi tra i tedofori per la torcia olimpica, sarà a Palermo il 15 dicembre
Filippo Inzaghi sarà tra i tedofori per la torcia olimpica: ad annunciarlo sono le pagine social dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina 2026.
Una notizia ben gradita dall’allenatore del Palermo, che ha ripostato la notizia sulle sue storie Instagram con una didascalia: “Che emozione“.
Con tutta probabilità l’evento avverrà il 15 dicembre: Inzaghi verrà coinvolto quando la torcia arriverà in Sicilia e in maniera particolare a Palermo, in un evento che si terrà a Palazzo dei Normanni.
