Palermo, ottimismo per il rientro di Gomes. Più incerto Gyasi ​​

Il Palermo riprende oggi gli allenamenti dopo due giorni di riposo per preparare la trasferta di domenica alle 17:15 al Castellani contro l’Empoli di mister Dionisi. È presentata come una partita importante: la squadra di Inzaghi dovrà dimostrare di aver superato il piccolo periodo di incertezza e provare a conquistare punti su un campo difficile, cercando di dare continuità al successo ottenuto contro la Carrarese.

L’articolo del Giornale di Sicilia ricorda inoltre il successo esterno a La Spezia (2-1 al Picco), sottolineando che il test di Empoli servirà a capire lo stato di forma del gruppo. Sul fronte infortuni c’è ottimismo per il rientro di Gomes: il problema alla spalla pare in via di risoluzione e potrebbe tornare a disposizione già oggi oppure nei prossimi giorni, prima della sfida contro l’Empoli.

Più complicata la situazione di Gyasi: l’ex Empoli non ha ancora smaltito completamente l’infortunio e il suo recupero è più probabile dalla prossima settimana in poi, dunque non è sicuro per la gara contro i toscani (l’obiettivo per Gyasi è rientrare più vicino alla partita con la Sampdoria). Ci sono buone chance di rivedere Gomes in campo a breve, mentre Gyasi è più incerto.





