GdS – “Palermo, boom nella ripresa: 14 gol dal 46′ in poi”

L’articolo del Giornale di Sicilia analizza uno dei punti di forza del Palermo di Inzaghi nella stagione 2025/26: la grande capacità di incidere nei secondi tempi. Dopo il 5-0 rifilato alla Carrarese, si sottolinea come la squadra sia tornata a mostrare quello spirito battagliero che aveva caratterizzato l’inizio del campionato, con una spinta costante nell’arco dei 90 minuti e senza concedere possibilità di rientro agli avversari.

Il dato più evidente è che 14 dei 21 gol segnati dal Palermo in campionato sono arrivati dal 46’ in avanti, un numero superato in Serie B solo dal Modena (16). Questo conferma un cambiamento rispetto alla scorsa stagione, quando la squadra tendeva a rientrare dagli spogliatoi con un atteggiamento troppo remissivo. Inzaghi sembra aver risolto questo problema, preparando la squadra a partire forte nella ripresa.

Il primo quarto d’ora del secondo tempo è particolarmente prolifico: sei gol segnati, meglio hanno fatto solo Frosinone e Monza. Di contro, una sola rete è stata subita nello stesso intervallo. Nella fase centrale della ripresa il Palermo ha segnato due volte, mentre tra il 76’ e il 90’ sono arrivati altri cinque gol, dato che in B è secondo soltanto al Modena (sei). L’unico gol siglato nei minuti di recupero è quello di Gomes contro il Bari, che ha chiuso definitivamente quella partita.







Nonostante questi numeri importanti, l’articolo evidenzia una curiosità: solo in tre occasioni il Palermo è riuscito a migliorare il proprio risultato tra primo e secondo tempo — contro Bari, Cesena ed Entella — mentre negli altri match ha mantenuto una certa continuità tra le due frazioni, senza particolari ribaltoni ma confermando un rendimento complessivamente costante.

