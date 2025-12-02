Palumbo si prende il Palermo: fiducia totale da Inzaghi. Decisiva la "svolta" tattica ​​

Palumbo si prende il Palermo: da ormai alcune partite il centrocampista si sta mettendo in mostra con prestazioni che stanno aiutando i rosa ad alzare il livello complessivo. E la sensazione è che il meglio deve ancora venire, Inzaghi si aspetta molto di più dall’ex Modena.

Non è stato un cammino breve: Palumbo è arrivato al ritiro di Livigno dopo una lunga telenovela e ha affrontato la preparazione fisica in ritardo. Per questo motivo Inzaghi lo ha prima aspettato e utilizzato con il contagocce, poi sperimentato in varie zone del campo con risultati altalenanti, fino a trovare la soluzione giusta.

Alla ricerca del ruolo giusto

Le ultime due partite hanno chiarito le idee a Inzaghi: Palumbo agirà come trequartista destro nel 3-4-2-1. E’ lì che il fantasista rosanero ha creato i maggiori pericoli nella partita contro la Carrarese ed è lì, più vicino alla porta, dove ha fatto il suo meglio a Modena la passata stagione, quando con 9 gol e 10 assist si è rivelato il miglior centrocampista della categoria.







Non appena si è sciolto il dubbio sulla sua posizione, Palumbo ha iniziato ad apparire nel tabellino: già a Chiavari ha offerto l’assist a Pohjanpalo per il gol del pareggio, mentre contro la Carrarese ha segnato il suo primo gol in rosanero. Non si vedeva una sua giocata decisiva dal contropiede in casa del Sudtirol che aveva portato all’assist per Pohjanpalo.

Qualità ma anche corsa

Con la sua qualità Palumbo fa da legame tra centrocampo e attacco: è quello che il numero 5 ha dimostrato di saper fare meglio. Nonostante ciò, il trequartista ha dimostrato ottime capacità atletiche, dimostrandosi tra i più attivi in fase di aggressione e non tirandosi indietro quando è il momento di rinculare.

Anche per questo motivo sembrerebbe essersi trovata la quadra a centrocampo: in fase difensiva si forma una mediana a tre composta da Palumbo stesso, Segre e Ranocchia. In fase di pressing, i primi due si alternano nell’alzarsi per aggredire i difensori che impostano, mentre quando sono i rosa ad avere la palla tra i piedi Palumbo si alza in trequarti e lascia a Ranocchia i compiti di impostazione. Sembrerebbe essere risolto dunque l’equivoco tattico che riguarda proprio questi ultimi due centrocampisti, con il 10 che inizia l’azione e il 5 che rifinisce.

Da Inzaghi fiducia e pretesa

Pippo Inzaghi si aspetta moltissimo da Palumbo: nel post partita del match vinto contro la Carrarese l’allenatore rosanero ha citato tre calciatori dai quali si aspetta che facciano da traino per gli altri compagni. Il primo è Bani, investito anche della fascia di capitano in virtù delle sue presenze in Serie A; il secondo è Pohjanpalo, attaccante d’altra categoria; il terzo è proprio Palumbo, che non ha il curriculum dei primi due ma ha la fiducia incondizionata del tecnico e la pretesa di “prendersi in groppa la squadra”.

