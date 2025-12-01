Bedin: "Infrastrutture, in B diversi club sono in movimento. Il Palermo..." ​​

Parla Paolo Bedin. Il presidente di Lega B ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di diversi temi, tra i quali quello delle infrastrutture in Serie B. Citati diversi club tra i quali il Palermo, l’Empoli ma anche Venezia, Catanzato, Frosinone e Modena.

Il comunicato

Intervento in mattinata del Presidente della Lega B Paolo Bedin ai microfoni di Radio Sportiva nel suo quindicesimo compleanno. Bedin, in principio, oltre a ribadire l’importanza dell’informazione sportiva quotidiana assicurata dall’emittente, ha ricordato la figura di Nicola Pietrangeli ‘grande campione che non dimenticheremo’.

Quindi, sollecitato su temi infrastrutturali e di riforma di sistema, Bedin ha sottolineato come siamo rimasti forse l’ultimo Paese a non ‘avere avuto la riqualificazione strutturale degli stadi che permettesse ai club di avere nuovi e importanti asset di sviluppo. Diversi club sono in movimento, in B ad esempio è stata posata la prima pietra del nuovo impianto del Venezia, a Catanzaro si sta ristrutturando il Ceravolo, Palermo ed Empoli hanno in programma progetti importanti, Frosinone e Modena si sono già mossi in passato. Dobbiamo riuscire a colmare il gap con gli altri Paesi, impegnandoci come sistema, dal Governo alla FIGC con una azione di supporto delle Leghe. Avendo anche un Ministro dello Sport molto sensibile sul tema, che ha nominato un commissario ad hoc. È un passo che non si può più rimandare per avere impianti moderni e migliorare il conto economico dei club con nuove fonti di ricavo”.







Circa le riforme di sistema, Bedin ha sottolineato come ‘ci sia un terreno fertile relazionale fra il presidente della Figc, i presidenti delle leghe e le componenti federali: ‘C’è stima, rispetto reciproco e una visione complessiva, da sfruttare per trovare assieme soluzioni. Il vero problema da affrontare con queste riforme è la sostenibilità economico-finanziaria e serve una visione a medio-lungo termine, capendo dove vogliamo portare il sistema sportivo nei prossimi anni‘.