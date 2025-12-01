Palermo C5, vittoria per 3 – 6 sull’Atletico Monreale. I rosanero volano al secondo posto
Nella dodicesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 si impone con un 3 – 6 in casa dell’Atletico Monreale e balza al secondo posto in classifica con 28 punti.
A firmare il successo per la squadra guidata da coach Rizzo la doppietta di Di Simone e le reti siglate da Giannola, Torcivia, Biondo e Saviano.
Rosanero momentaneamente a –5 dalla capolista Akragas Futsal (che dovrà recuperare la gara contro il Pioppo) e a +2 dall’Agrigento Futsal che, nell’ultimo turno, ha pareggiato 7-7 contro l’Isola C5.