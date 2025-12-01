Serie B, l'MVP della 14a giornata è Pellegri dell'Empoli (e non Pohjanpalo) ​​

Pietro Pellegri è stato scelto come miglior giocatore della 14a giornata di Serie B. Il calciatore dell’Empoli ha siglato un gol e servito due assist in appena 27 minuti nella vittoria dei suoi contro il Bari (per 5 – 0). L’attaccante è stato preferito a Pohjanpalo, bomber del Palermo autore di una tripletta e un assist contro la Carrarese.

Il comunicato

Un calcio alla sfortuna. Dopo il gravissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per quasi un anno, Pietro Pellegri è tornato lasciando il segno anche nella ‘manita’ che l’Empoli ha rifilato al Bari (5-0) nell’ultimo turno di campionato, dopo il gol realizzato soltanto una settimana fa sul campo dell’Avellino. Il centravanti dei toscani è entrato ancora una volta dalla panchina, al 63’, e contro i Galletti ha preso parte a tre marcature, ovvero a una rete – quella firmata all’89’ – e due assist che hanno propiziato i gol di Gerard Yepes e Joseph Ceesay. L’attaccante dell’Empoli ha partecipato a quattro gol nelle ultime due partite di campionato: tanti quanti quelli messi assieme nelle precedenti 20 sfide disputate tra Serie BKT e massimo campionato italiano, andando a bersaglio per due match consecutivi per la prima volta da novembre 2024 (tre di fila in quel caso) in Serie A.

Tutte le quattro partecipazioni al gol (due marcature e due assist) di Pietro Pellegri nel torneo 2025/26 sono arrivate entrando a gara in corso in questo torneo: più di qualsiasi altro giocatore considerando sia la Serie A che il campionato cadetto.







Il centravanti dell’Empoli è soltanto uno dei tre giocatori dei cinque maggiori tornei europei e seconde divisioni in corso ad avere preso parte ad almeno tre marcature (un gol e due passaggi vincenti per lui) nell’ultima giornata di campionato, assieme a Joel Pohjanpalo (quattro) e Iñigo Vicente (quattro, con il Racing Santander).

Pietro Pellegri è solo uno dei due giocatori ad avere fornito almeno due assist nell’ultimo turno di Serie BKT, assieme proprio al suo compagno di squadra, Duccio Degli Innocenti (due).

Nonostante abbia dispuato soltanto 27 minuti nella sfida contro il Bari, nessun giocatore del match andato in scena al Castellani ha effettuato più conclusioni di Pietro Pellegri (tre), più tiri nello specchio (due) e più tiri da dentro l’area (tre).

Il cinismo e la concretezza di Pietro Pellegri sotto porta e la visione di gioco nel servire i compagni di squadra non lasciano spazio a interpretazioni: l’attaccante dell’Empoli è il giocatore che vanta la migliore media partecipazione al gol/minuti disputati in questo campionato di Serie BKT: una ogni 75’ (min. tre).