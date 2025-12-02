CorSport – “Palermo in campo contro il suo passato”
La prossima sfida tra Empoli e Palermo assume un significato particolare poiché segna l’incrocio con Alessio Dionisi, ex allenatore rosanero. Il rapporto tra il tecnico e la piazza siciliana non è mai decollato: Dionisi non è entrato nel cuore dei tifosi e la sua avventura si è conclusa con un esonero di fatto e una rescissione contrattuale arrivata solo a ottobre, permettendogli così di accasarsi in Toscana.
La partita è cruciale anche per la classifica: l’Empoli, sotto la cura Dionisi, è risalito fino alla zona playoff e si trova a soli tre punti dal Palermo; vincendo, i toscani aggancerebbero proprio i rosanero. Entrambe le squadre vivono un ottimo momento, reduci da due vittorie identiche per 5-0, ma l’Empoli vanta una striscia aperta di tre successi consecutivi senza subire gol. L’articolo del Corriere dello Sport sottolinea come Dionisi a Palermo non sia mai riuscito a trovare tale continuità (massimo due vittorie di fila), travolto da una stagione “sbagliata”, complessa anche a livello dirigenziale e chiusa con ben 16 sconfitte.
Oggi la sfida è anche filosofica: da un lato Dionisi, che conosce le fragilità emotive dell’ambiente ma che a Palermo non ha inciso; dall’altro il pragmatismo di Inzaghi, che sta lavorando su una rosa in gran parte rinnovata per dare maggiore intensità e solidità. Un curioso punto di contatto tra i due tecnici è il giocatore Vasic: molto stimato da Dionisi (che per lui subì diverse critiche) e oggi riscoperto come risorsa preziosa anche da Inzaghi. Lo riporta il Corriere dello Sport.