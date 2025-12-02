Juve Stabia, Brera Holdings è ufficialmente socio unico del club ​​

Giornata significativa per la S.S. Juve Stabia 1907. La società gialloblù ha ufficialmente comunicato rilevanti aggiornamenti societari, conclusisi con l’approvazione del bilancio e il trasferimento dell’intero pacchetto azionario sotto il controllo di Brera Holdings, già socio di maggioranza.

Il club ha rilasciato un comunicato nel quale vengono dettagliati gli sviluppi dell’assemblea dei soci.

Il comunicato

“Gli amministratori, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, e la S.S. Juve Stabia 1907 comunicano che l’assemblea dei soci convocata in data 28 novembre con seconda chiamata in data odierna e tenutasi presso lo studio notarile Borrelli di Napoli ha deliberato l’approvazione del bilancio della società. Nel contempo il socio di maggioranza Brera Holdings, in quota Solmate, ha ricapitalizzato ripianando le perdite. Comunichiamo altresì che Brera Holdings diventa così socio unico della S.S. Juve Stabia rilevando anche il restante 48% delle quote del socio di minoranza Andrea Langella al seguito della ricapitalizzazione effettuata”.





