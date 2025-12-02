Forte: "Catania è un mondo a parte, al di là della categoria" ​​

L’attaccante del Catania, Francesco Forte, è stato intervistato per il quotidiano “La Sicilia“e ha parlato delle ambizioni degli etnei, specialmente ora che la quadra di Toscano ha conquistato il primo posto in solitaria.

“Con me sei gol e sei vittorie? Al di là del numero è importante che vinca il Catania. Il gol sono il pane quotidiano per un attaccante, ma più che fare la conta o tracciare bilanci, prospettive personali, penso al Crotone che sarà il prossimo avversario. So quanto ho lavorato per arrivare al Catania in forma e quanta fatica ho fatto per conquistarmi ogni mattoncino da aggiungere al puzzle del gruppo. Siamo ambiziosi ma bisogna restare umili“, afferma.

Forte parla anche del suo legame con i tifosi e la città di Catania: “Vorrei continuare a lungo con questa maglia perché Catania è un mondo a parte, al di là della categoria. Questa rappresenta un’opportunità importante senza precedenti. A Catania c’è un amore per la maglia che faccio fatica a trovare altrove. Amore che deve essere ricambiato”.







LEGGI ANCHE

PALUMBO SI PRENDE IL PALERMO