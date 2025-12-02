Lerda: "Favorite? C'è anche il Palermo, ma è ancora lunga" ​​

Franco Lerda, ex allenatore tra le altre di Torino, Lecce e Crotone e con un lungo trascorso in Serie B, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato, citando il Palermo tra le favorite per la promozione.

“Sempre difficile dire chi sono le favorite. Monza, Venezia, Frosinone, Modena, Palermo…. Ma è ancora molto lunga. Ci sono troppe partite da giocare”, afferma.

Proprio sul Frosinone, al momento secondo in classifica, Lerda si sofferma, tessendone le lodi: “L’anno scorso il Frosinone ha lottato fino alle ultime domeniche per salvarsi, ma certamente ora non è più una sorpresa“.







