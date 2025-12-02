Carrarese, Imperiale: "Col Palermo una sconfitta pesante, ma abbiamo voglia di rivalsa" ​​

Parla Marco Imperiale. Il difensore palermitano della Carrarese è intervenuto ai canali ufficiali del club gialloblù commentando la pesante sconfitta per 5-0 subita proprio contro il Palermo.

“È stata sicuramente una sconfitta molto pesante – ha esordito –. Abbiamo avuto modo di confrontarci e analizzare ciò che è accaduto a Palermo. Non è semplice rivedere una partita del genere, ma siamo consapevoli di avere dentro di noi la giusta voglia di rivalsa e di riscatto. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto”.

Guardando al prossimo turno contro la Sampdoria, Imperiale ha aggiunto: “Siamo già concentrati. Sarà una gara complicata, come tutte in Serie B. Genova è una piazza calda, con un tifo importante, ma dobbiamo ripartire dalla consapevolezza della nostra voglia di riscatto, puntando sulle nostre idee e sulla nostra identità”.







