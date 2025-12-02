Il Palermo si rifà il look: presentato il nuovo sito ufficiale ​​

Il Palermo si rifà il look: il club rosanero ha presentato il nuovo sito ufficiale che presenta un layout completamente ridisegnato rispetto al precedente. Il sito è tornato online dopo qualche ora di manutenzione. Il portale è stato realizzato in collaborazione con IM*MEDIA, Official Digital Partner del Club rosanero.

Il comunicato

Il Palermo FC è lieto di presentare il nuovo ecosistema digitale, realizzato in collaborazione con IM*MEDIA, Official Digital Partner del Club rosanero. Un progetto che rinnova profondamente la presenza online del Palermo e segna un ulteriore passo in avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione della fan experience.

La nuova piattaforma integra tecnologia e contenuti in un ambiente unico e connesso, grazie anche a un sistema di registrazione centralizzato (SSO) basato sulle tecnologie avanzate del City Football Group, che consente agli utenti di accedere in modo sicuro e fluido tra sito, e-commerce, app e area ticketing.

Il progetto, che coinvolge tutti gli ambienti digitali, dà vita a un ecosistema modulare, scalabile e in costante evoluzione, capace di adattarsi alle esigenze del Club e dei suoi tifosi. L’identità visiva del Palermo FC permea il design di tutti i touchpoint digitali, offrendo un’esperienza coerente che replica anche online il senso di appartenenza che si vive al Barbera.

Il nuovo sito palermofc.com, insieme allo store online – ripensato per garantire un’esperienza di navigazione fluida da ogni dispositivo – alle app, alla biglietteria e alla fun area dedicata ai tifosi, fa ora parte di un unico grande hub rosanero che mette a disposizione servizi, contenuti esclusivi, aggiornamenti in tempo reale su partite e statistiche, iniziative e promozioni dedicate, con un nuovo flusso ticketing.

Grazie all’integrazione con Vivaticket, ogni utente potrà acquistare biglietti o abbonamenti registrandosi al nuovo sito del Club e accedere al proprio profilo Vivaticket, visualizzando i nuovi abbonamenti e titoli digitali sulla sezione “My Palermo”. I titoli acquistati con il precedente sistema (come gli abbonamenti 2025/26 o il Pink Pack) invece resteranno disponibili sulla vecchia piattaforma di ticketing Vivaticket accedendo all’area “My Vivaticket” con le credenziali già utilizzate in passato.

Il sistema sarà presto integrato con nuove iniziative di loyalty in grado di premiare le interazioni e rafforzare ulteriormente la connessione tra tifosi e Club, creando una vera e propria casa digitale per la comunità rosanero, accessibile da ogni parte del mondo.

“Questa collaborazione rappresenta molto più di un progetto digitale: è la tappa più recente di un percorso iniziato oltre vent’anni fa”, ha dichiarato Pasquale Esposito Lavina, Co-founder e CEO di IM*MEDIA. “Siamo cresciuti anche noi con i colori rosanero, accompagnando la squadra in momenti che hanno lasciato il segno: dagli advergame Ghiacciolo e Fortunato l’Abbonato, fino alla campagna Io c’ero, realizzata in occasione della finale di Coppa Italia del 2011. Abbiamo emozionato, divertito, coinvolto. E oggi continuiamo a farlo, con strumenti nuovi e lo stesso spirito di squadra. Un’opportunità concreta per contribuire alla crescita di una realtà con cui condividiamo visione, energia e senso di appartenenza.”

Fondata a Palermo nel 1995, IM*MEDIA è una digital agency con sedi commerciali a Milano e Firenze. Da quasi trent’anni affianca aziende italiane e internazionali nella costruzione e nell’evoluzione del proprio ecosistema digitale, combinando strategia, creatività, tecnologia e analisi dei dati.

L’agenzia con oltre 50 professionisti progetta e sviluppa soluzioni su misura che integrano azioni di branding, siti web, e-commerce, app, web marketing e social media, con l’obiettivo di creare esperienze connesse, efficaci e in costante evoluzione.

IM*MEDIA è da oltre vent’anni al fianco dei colori rosanero e oggi supporta il Palermo FC in veste di Official Digital Partner, condividendo un percorso di crescita e innovazione continua.

Tra i clienti dell’agenzia figurano brand nazionali e internazionali come CAIRORCS Media, Breitling, Poltrona Frau, Nice, Mangia’s, Caronte & Tourist, Sellerio, Planeta, Vileda Italia, Officine Panerai, Giornale di Sicilia e, con la unit EASY by IM*MEDIA, centinaia di professionisti e piccole imprese.

