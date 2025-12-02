Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sette squalificati, stangata per Radaelli

Sette calciatori squalificati e ammende per sei club: sono queste le principali decisioni del Giudice Sportivo riguardo alla 14a giornata di Serie B.

Tra le squalifiche spiccano le tre giornate a Radaelli (Mantova), una vera e propria stangata. Il difensore è stato espulso nella gara persa contro il Venezia per doppia ammonizione dovuta a comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Inoltre, al 2º minuto della ripresa, dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione e prima di lasciare il terreno di gioco, ha rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

Gli altri giocatori fermati per una giornata sono: Bani (Mantova), Brighenti (Catanzaro), Birindelli (Monza), Marconi (Virtus Entella), Monterisi (Frosinone) e Perrotta (Padova).







Il Giudice Sportivo ha inoltre inflitto sei ammende a Bari, Pescara, Avellino, Juve Stabia, Venezia e Catanzaro. Le più pesanti, pari a 3.000 euro, sono state comminate ai primi due club rispettivamente per lancio di un oggetto metallico e due petardi all’interno del recinto di gioco.

