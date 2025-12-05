Empoli, Ceesay: "Il Palermo è una squadra forte. Con Dionisi siamo cresciuti molto" ​​

Joseph Ceesay, centrocampista dell’Empoli, ha parlato a La Nazione della sua stagione, del prossimo match contro il Palermo e del tecnico Dionisi, grande ex della sfida.

“Palermo? Sarà una partita interessante. Il Palermo è una squadra forte e in un buon momento, così come noi. Mi aspetto una gara dura e sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare”.

“Dionisi? In settimana abbiamo lavorato molto. È normale che, con l’arrivo di un nuovo allenatore, ci siano aspetti diversi da assimilare e serva un po’ di tempo. Credo però che siamo cresciuti tanto e dobbiamo continuare su questa strada”.







