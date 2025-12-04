Empoli – Palermo, le probabili formazioni: dubbio sulla trequarti

(AGGIORNATO IL 4 DICEMBRE, ORE 11.38). Ecco le probabili formazioni di Empoli – Palermo, match valido per la 15a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento domenica 7 dicembre, alle ore 17.15, stadio “Carlo Castellani” di Empoli):

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.

Indisponibili: Ebuehi, Belardinelli, Ignacchiti, Curto







Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic (Le Douaron); Pohjanpalo.

Indisponibili: /

Squalificati: /

Organico al completo per Inzaghi. Gomes e Gyasi hanno recuperato dai rispettivi infortuni e puntano a tornare tra i convocati per la gara con l’Empoli, anche se difficilmente partiranno titolari. Più probabile, invece, che l’allenatore confermi in larga parte la formazione capace di vincere e convincere contro la Carrarese. L’unica novità potrebbe riguardare la trequarti: Vasic dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Le Douaron nel 3-4-2-1.

DIFESA

Tra i pali ci sarà ancora Joronen. Bereszynski sta trovando continuità nel ruolo di braccetto sul centrodestra e dovrebbe essere confermato. Bani e Ceccaroni restano punti fermi della difesa.

CENTROCAMPO

Segre e Ranocchia, protagonisti contro la Carrarese, sono destinati alla conferma. Gomes dovrebbe partire dalla panchina, con buone possibilità di entrare a gara in corso, stessa situazione per Gyasi. Sugli esterni spazio ancora a Pierozzi a destra e ad Augello sulla corsia mancina.

ATTACCO

L’unica novità rispetto alla gara vinta contro la Carrarese potrebbe riguardare la trequarti, con Vasic in vantaggio per una maglia da titolare. Il numero 14 era subentrato a Le Douaron, ha offerto una buona prestazione e potrebbe partire dal primo minuto nonostante un fastidio alla spalla, che sta gestendo con la fisioterapia. Il ballottaggio tra i due resta comunque aperto. Palumbo e Pohjanpalo sono confermati.

