Playoff mondiali, Italia - Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo / UFFICIALE ​​

L’Italia torna a Bergamo per una gara decisiva. A sei mesi dalla vittoria per 5 – 0 contro l’Estonia, nel debutto in panchina di Gennaro Gattuso, il Gewiss Stadium ospiterà la semifinale dei playoff mondiali: giovedì 26 marzo alle 20.45 gli Azzurri sfideranno l’Irlanda del Nord.

Il bilancio in terra bergamasca è incoraggiante: quattro partite, nessuna sconfitta, due successi per 5-0 (contro Estonia e Malta nel 1987) e due pareggi per 1-1 (con Turchia nel 2006 e Paesi Bassi in Nations League nel 2020).

Gli incroci storici con l’Irlanda del Nord sono undici: l’Italia ha vinto 7 volte, pareggiato 3 e perso una sola partita, quella del 1958 a Belfast (2-1), che costò la qualificazione ai Mondiali in Svezia. Proprio a Belfast si è giocato anche l’ultimo confronto, lo 0 – 0 che nel 2022 condannò la Nazionale ai playoff verso Qatar 2022.





